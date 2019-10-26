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26 октября 2019, суббота, 11:11 159
Происшествия 2019-10-26T11:11:36+03:00
Українські Новини
В Луганской области водитель Audi наехал на мать с детьми, погиб 3-летний мальчик

В Луганской области водитель Audi наехал на мать с детьми, погиб 3-летний мальчик

ДТП, смертельное ДТП, Смерть ребенка, ДТП в Луганской области
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа

В Луганской области водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми. В результате аварии погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Малорязанцево Попаснянского района. Водитель автомобиля Audi-100 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехав на детскую коляску на обочине дороги, по которой двигалась женщина с детьми.

В результате аварии трехлетний мальчик получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи. Также телесные повреждения получила мать детей и двухлетний мальчик.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным управлением ГУНП в Луганской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Сейчас водителю было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

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