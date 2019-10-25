Фото дня: в Киеве коммунальщики организовали "полуспортивный" пешеходный переход

В Киеве на Отрадном коммунальщики установили забор перед пешеходным переходом "зеброй".

Об этом в группе "Мій Відрадний" в социальной сети Facebook написала Натали Куница и опубликовала подтверждающие фото.

"Хотелось бы услышать Ваши комментарии по "комфортному" и "безопасному" благоустройству проспекта Отрадный (остановка троллейбуса Волошина/Донца-авиакосмический лицей).Не покладая рук ставят забор вдоль проспекта. Лично у меня - слов нет(цензурных)", - написала она.

В Комментариях люди задаются вопросом, почему никого из работников, которые устанавливали забор, не учли переход.

"Каждый день видишь какие-то гениальные идеи. Вот в Киеве, например, коммунальщики придумали полуспортивный пешеходный переход. При желании можете перепрыгнуть через забор. Можно с разгона, можно с места, а можно проползти под конструкцией. Идея в целом понравилось. Чувствуется свежая, нестандартная мысль. Авторам респект!" - прокомментировал Сергей Наумович.

Пешеходный переход в Киеве на Отрадном. Фото: Натали Куница

Как сообщали Українські Новини, коммунальщики перекрасили в зеленый дизайнерские лавки в киевском парке.

Кроме того, работнице киевского коммунального предприятия подарили автомобиль Tesla.