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25 октября 2019, пятница, 18:41 7
Жизнь 2019-10-25T18:42:46+03:00
Українські Новини
Глава корпорации Amazon за сутки обеднел на 7 миллиардов долларов

Глава корпорации Amazon за сутки обеднел на 7 миллиардов долларов

Акции, Amazon, самые богатые люди, Билл Гейтс, Джефф Безос
Джефф Безос. Скриншот: YouTube/Bloomberg Markets and Finance
Джефф Безос. Скриншот: YouTube/Bloomberg Markets and Finance

Всего за одни сутки самый богатый человек мира, миллиардер Джефф Безос, лишился очень крупной суммы денег, сообщает издание CNBC.

Акции главы корпорации Amazon упали в цене после публикации отчетности.

В четверг, 24 октября, компания отчиталась о прибыли за третий квартал 2019 года. Однако, финансовые результаты разочаровали инвесторов, в результате чего акции Amazon упали на 6,6%. В денежном эквиваленте компания снизила доход до 3,2 миллиарда долларов с 3,7 миллиарда за тот же период 2018 года.

Безос является главным акционером компании. В его распоряжении 57,6 миллионов долларов акций Amazon, а такое падение означает потерю в размере 6,9 миллиарда долларов.

Если акции Amazon продолжат падать, то Безос может потерять лидерство в рейтинге самых богатых людей на планете, и уступить позиции Биллу Гейтсу.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Билл Гейтс впервые уступил место в рейтинге самых богатых американцев основателю Amazon. Ранее Дональд Трамп опустился на 16 позий вниз по версии Forbes.

Напомним, что в 2019 году Джефф Безос развелся со своей супругой.

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