Ретроспективное изменение правил на рынке "зеленой" генерации подрывает доверие инвесторов к Украине, - Global 100% RE Украина

Платформа "Global 100% RE Украина" заявляет, что ретроспективное изменение правил на рынке "зеленой" генерации подрывает доверие инвесторов к Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили участники платформы "Global 100% RE Украина", передают Українські Новини.

"Комитет Рады по энергетике фактически вводит ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа для части рынка. Для больших электростанций мощностью более 150 МВт. То есть для электростанций до 150 МВт правила остаются старые, а для более 150 МВт они перестают действовать", - сказал Георгий Гелетуха, председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины".

При этом он отметил, что от этого пострадают не только крупные игроки "зеленой" генерации, а вообще вся "зеленая" генерация.

"Если государство не выполняет свои обязательства - то все инвесторы остановятся и перестанут инвестировать в Украине и если мы сейчас остановим инвестиции в ВИЭ, мы останемся со старой энергосистемой и в 2030 году у нас будут большие проблемы ", - подчеркнул он.

В свою очередь амбассадор чистой энергии и член правления "Global 100% RE Украина" Руслана Лыжичко, амбассадор чистой энергии в мире, отметила, что развитие "зеленой" энергетики это инвестиция в здоровье людей.

"За чистую энергию и за чистую планету поднялся весь мир - это тренд. Иначе быть просто не может, мир ставит вопрос остро - 100% возобновляемой энергетики. Если власть и государство не захотят инвестировать в чистую энергию, то они получат не Майдан, а большую зеленую волну, которую будет невозможно остановить", - заявила она.

Также председатель правления "Global 100% RE Украина" Александр Домбровский добавил, что в Украине необходимо в связке с "зеленой" энергетикой внедрить систему энергетических хранилищ.

"Мы должны имплементировать energy storages в связке с "зеленой" энергетикой. Имея сегодня современные технологии хранилища показали в мире свою высокую эффективность.

"Эффективность для стабилизации стойкости энергетический сетей", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини. в январе-сентябре 2019 года инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составили более 2 млрд евро. За 3 квартала 2019 года введено в эксплуатацию 2 600 МВт генерирующих мощностей, что в 3 раза больше, чем в 2018 году. При этом объекты ВЭС и СЭС составляют 96% введенных мощностей.