Сослуживцы погибшего ветерана АТО Дегтярева ("Сенсей") опровергают информацию о его самоубийстве

Сослуживцы погибшего ветерана Антитеррористической операции (АТО) Виктора Дегтярева (позывной "Сенсей") опровергают информацию о его самоубийстве.

Об этом они сказали на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

Друг и сослуживец Дегтярева Александр Василенко отметил, что встречался с ним накануне трагедии.

Он отметил, что у "Сенсея" не было суицидальных настроений, но такие настроения были у второго погибшего - охранника соседнего офиса Михаила Никитина.

Никитин дружил с Дегтяревым и Василенко и часто им рассказывал о намерении совершить самоубийство.

"13 октября он говорил, что "жизнь достала", жена ушла, что у него есть граната и он подорвет себя и свою бывшую жену", - сообщил он.

Василенко считает, что Никитин вечером 22 октября хотел взорвать себя в публичном месте, выдернул чеку из гранаты, но Дегтярев помешал ему.

Бывший командир разведки группы спецназа "Купол", где служил Дегтярев, Анатолий Крайнов сообщил, что ветеран АТО как профессиональный военный зажал гранату в руках и не допустил разброса осколков.

"Витя выполнил свою обязанность и не допустил, чтобы пострадали посторонние люди", - сказал он.

Крайнов отметил, что полиция установила тот факт, что граната была не брошена, а зажата в руках.

"Граната взорвалась в руках, она была зажата и накрыта телом... Это действие от безысходности, так как человек увидел, что взрывается граната, и он ее накрыл", - подчеркнул экс-военный.

Сослуживцы также отрицают, что Дегтярев хранил у себя дома в Киеве гранаты или мог вывезти боеприпасы из зоны АТО.

"Он занимался медитацией и был уравновешенным и с "холодным умом", - сказал ветеран АТО Игорь Оваденко.

По его словам, из зоны АТО Дегтярев был эвакуирован 10 августа 2014 года в бессознательном состоянии и соответственно не мог забрать с собой никакие боеприпасы.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 22 октября бывший участник АТО Дегятрев (позывной "Сенсей") и еще 1 мужчина погибли, а также девушка была ранена в результате взрыва гранаты на ул. Пушкинской в центре Киева.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что погибшие были знакомы друг с другом.

Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв.

Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.