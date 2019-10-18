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18 октября 2019, пятница, 17:02 13
Экономика 2019-10-18T17:06:15+03:00
Українські Новини
Цены на дизтопливо незначительно снизились

Цены на дизтопливо незначительно снизились

Дизтопливо, цены на дизтопливо

Во вторник-пятницу, 15-18 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,05 до 25,04 гривен за литр, после затишья на прошлой неделе.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,04% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 7-11 октября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,05 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 15-18 октября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 18 октября

Средняя цена на 15 октября

18 октября в % к 15 октября

ДТ

28,04

28,05

99,96

 

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