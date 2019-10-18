Цены на дизтопливо незначительно снизились

Во вторник-пятницу, 15-18 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,05 до 25,04 гривен за литр, после затишья на прошлой неделе. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,04% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 7-11 октября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,05 гривен за литр. Розничные цены на дизтопливо 15-18 октября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 18 октября Средняя цена на 15 октября 18 октября в % к 15 октября ДТ 28,04 28,05 99,96