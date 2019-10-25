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25 октября 2019, пятница, 16:34 579
Бизнес 2019-10-25T16:42:20+03:00
Українські Новини
Радченко обвинил Милованова в пособничестве попытке рейдерского захвата "Аграрного фонда"

Радченко обвинил Милованова в пособничестве попытке рейдерского захвата "Аграрного фонда"

Минэкономики, Аграрный фонд, Рейдерский захват, Тимофей Милованов, Андрей Радченко
Андрей Радченко. Фото: facebook.com/andrey.radchenko
Андрей Радченко. Фото: facebook.com/andrey.radchenko

Отстраненный от должности 23 октября решением Кабинета Министров Украины, но все еще продолжающий фактически исполнять обязанности председателя правления Публичного акционерного общества (ПАО) "Аграрный фонд" Андрей Радченко обвинил министра экономики Тимофея Милованова в попытке рейдерского захвата предприятия.

Об этом Радченко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Господин министр Тимофей Милованов, взываю к Вашей адекватности и ответственности. Вас втягивают в процесс рейдерского захвата предприятия", - написал он, - Теневые кардиналы, Вы знаете их, преследуя личные цели и, отрабатывая заказ и мотивацию российского химпрома, втягивают Вас в безвозвратную пропасть".

Комментируя информацию о том, что Милованов отдал распоряжение провести аудит ПАО "Аграрный фонд", Радченко отметил: "Спешу сообщить Вам первым, если вдруг Вы, приступив к своим обязанностям совсем недавно, еще не успели ознакомться с кейсом ПАО "Аграрный фонд": мы регулярно проходим аудиторские проверки - аудиторских компаний по международным стандартам BDO и Baker Tilly - отчеты находятся в открытом доступе на сайте нашей компании, а также, в соответствии действующим законодательством в госкомиссии ЦБФР (Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку)".

Напомним, 23 октября Кабмин на своем заседании отстранил от должности председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Инициатор решения министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя это решение сказал что "к деятельности "Аграрного фонда" были вопросы у Национального антикоррупционного бюро Украины. А также у множества других правоохранительных органов".

Однако главной причиной смены руководителя компании Милованов назвал намерение государства в перспективе ликвидировать "Аграрный фонд". "В рыночной экономике эта компания попросту не нужна. Мы готовимся к ее постепенной ликвидации. И в этой ситуации увольнение Андрея Радченко совершенно логичный шаг", - заявил министр.

Радченко, комментируя решение правительства, сказал, что не согласен со своим увольнением и будет обжаловать решение акционера, поскольку "Аграрный фонд" является самым прибыльным агропредприятием в госсекторе страны. "ПАО "Аграрный фонд" не получает деньги из бюджета более 5 лет, а зарабатывает их и платит в бюджет в качестве обязательных налогов и дивидендов", - уточнил Радченко, - За это время ПАО "Аграрный фонд" уплатило в бюджет 4,2 млрд гривенн налогов, сборов и обязательных платежей. А также в течение 2016-2019 годов уплатило дополнительно в виде дивидендов 545 млн гривен".

Больше новостей о: Минэкономики Аграрный фонд Рейдерский захват Тимофей Милованов Андрей Радченко

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