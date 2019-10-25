В "М.С.Л." считают, что налоги от лотерей государство должно направить в соцсферу

Исполняющий обязанности директора по коммуникациям оператора государственных лотерей "М.С.Л." Антон Авдеев убежден, что в Украине должна заработать модель целевого использования государством поступлений от лотерей.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Такую точку зрения высказал Авдеев во время вручения нового снаряжения воспитанникам хоккейной школы в ледовой арене “Льодограй” (г. Богуслав, Киевская область).

"Во всем мире за счет лотерей государство финансирует различные социальные и инфраструктурные проекты: местное кино, спорт, образование... И Украина не должна быть исключением!" - отметил Авдеев.

Фото: пресс-служба "М.С.Л."

В то же время, по мнению представителя "М.С.Л.", ситуация на лотерейном рынке далека от идеальной.

"Кабинет Министров Украины предложил законопроект о регулировании игорного бизнеса. Мы анализируем этот проект. И не понимаем, почему там так много о лицензионных условиях и требованиях к операторам, а о механизмах финансирования социальной сферы лишь несколько абзацев", - пояснил Авдеев.

Авдеев также подчеркнул, что сейчас "М.С.Л." за собственный счет финансирует некоторые социальные проекты. Среди них кинофестиваль "Молодость" и ледовая арена "Льодограй", на строительство которой компания потратила около 3 млн долларов.

По мнению Авдеева, история ледовой арены "Льодограй" является ярким примером того, как деньги от лотерей могут изменить жизнь детей по всей Украине.

"Еще в 2014 году мы построили ледовую арену "Льодограй" в Богуславе и с тех пор детская хоккейная команда "Шершни" 12 раз стала призером в украинских и международных соревнованиях. А юные богуславские фигуристы получили 322 призовых места, в том числе в международных соревнованиях", - подчеркнул представитель "М.С.Л."

"Благодаря арене "Льодограй" дети получают новые возможности для собственного будущего”, - соглашаются родители юных спортсменов.