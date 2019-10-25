Вместо импорта электроэнергии из РФ государство должно вернуть на рынок "Энергоатом", - эксперт

Для усиления конкуренции на рынке электроэнергии нужно вернуть на него "Энергоатом", а не открывать импорт электроэнергии из РФ. Об этом сказал глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко во время круглого стола в ИСС Ukraine, который состоялся 24 октября, сообщает "Главком".

Эксперт отметил, что государство искусственно вывело с рынка электроэнергии крупнейшие генерирующие компании возложением на них спецзобовьязань, в частности, "Энергоатом". И сейчас представители власти оправдывают возобновление импорта электроэнергии из РФ необходимостью усилить конкуренцию на рынке.

Котко считает, что необходимо, прежде всего, вернуть "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на рынок.

"Вернуть их на рынок и перестать говорить, что там нет конкуренции. Вместо этого, по предложению комитета Верховной Рады у нас ввели импорт электроэнергии. Абсолютно непонятная ситуация. Давайте сначала все искажения, которые есть на рынке, ликвидируем, сделаем все, что можно сделать , чтобы там была конкуренция наших своих производителей. И если уж это не сработает, возможно, тогда можно говорить об импорте", - заявил Котко.

Эксперт также отметил, что импорт электроэнергии из РФ несет для Украины ряд угроз, в частности, он нанесет удар по отечественной энергетике и усилит энергозависимость Украины от России.

"Запустив импорт, и если мы его разовьем более или менее солидно, то в конце концов это приведет к тому, что будут у нас сняты какие-то законсервированные, а потом вообще остановлены какие-то мощности, и Украина потеряет и рабочие места, а главное - возможность в будущем при необходимости нарастить производство электроэнергии. И вообще попадет в зависимость. А еще и от кого мы попадаем в зависимость? Попадаем в зависимость фактически от Российской Федерации. Такой шаг нельзя считать нормальным и разумным", - пояснил Котко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергетики, в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки.