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25 октября 2019, пятница, 15:05 516
Общество 2019-10-25T15:05:25+03:00
Українські Новини
Харьковские активисты требуют встречи с Зеленским

Харьковские активисты требуют встречи с Зеленским

Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Алексей Кучер, Общественные активисты
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Общественные активисты пригласили Президента Украины Владимира Зеленского пообщаться с харьковчанами.

Об этом сообщило интернет-издание "Depo.Харьков".

По информации активистов, на следующей неделе Владимир Зеленский приедет в Харьков на представление Алексея Кучера. Как раз в этот день харьковчане приглашают президента на публичную дискуссию о "формуле Штайнмайера", продаже земли, ситуации с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), а также о назначении председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Как только станет известна дата приезда Президента, активисты обещают провести акцию "Народ, приди – спроси слугу".

Также активисты приглашают Алексея Кучера, кандидатуру которого Кабинет Министров Украины согласовал на должность председателя Харьковской ОГА, на публичную встречу с харьковчанами и дать ответ на вопрос "Who is Кучер?".

По словам активиста Бориса Редина, попытки выйти на контакт с Кучером были, однако ничего не получается.

"Хотелось бы знать, кто и что? Где гарантия, что Кучера назначат? Светличную уже тоже утверждали, и что? Зеленский как-то заявил, что в Харькове идет борьба кланов, а теперь вопрос: у нас представитель Президента – представитель Президента или клана? - сказал Редин. – Хотим, чтобы он ответил на вопрос. Вот, приглашали депутатов харьковских, пришли 3 человека. Хотелось бы как-то услышать от них, чего они хотят".

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