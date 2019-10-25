Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, – Кудрявцев

Бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Алексей Кудрявцев, уволенный в декабре 2018 года, считает, что ГАСИ как "токсичный карательно-вымогательный орган нужно переформатировать" - только так можно оздоровить и реформировать строительную отрасль.

Об этом он заявил в интервью информационному агентству "УНИАН".

"Нужно полностью избавиться от этого органа, который всегда будет ассоциироваться с негативом и коррупционными схемами…", - сказал Кудрявцев.

Он заявил, что намерен довести реформу, начатую им во время руководства ГАСИ, до конца: "Надеюсь, мои знания и опыт работы еще пригодятся".

Чиновник также назвал несколько шагов, в которых, по его мнению, в данный момент остро нуждается строительная отрасль.

Нужно изменить систему выдачи разрешений и контроля за строительством – документы должны выдаваться автоматически. Причем, это не должно быть специальной функцией ГАСИ или какого-либо иного органа, это простая админуслуга, которую можно получить в электронном виде.

Также необходим новый формат контроля за стройплощадками.

"Инспектор должен приходить на стройплощадку всего 4-5 раз: на начальном этапе, на уровне нескольких этажей, затем – в конце строительства. Целью этих визитов должна быть не остановка строительства, а выдача предписания по устранению нарушений, если таковые имеются. Если же …все идет хорошо, выполнены условия всех строительных норм, застройщик легко получает сертификат о введении в эксплуатацию. Причем, это документ также должен быть обычной админуслугой и выдаваться в электронном виде.

Кто будет проверять - это уже вопрос для дальнейшей дискуссии, но я бы предложил создать новый орган исключительно для этой функции", - предложил Кудрявцев.