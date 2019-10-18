Доллар вырос на текущей неделе после падения на прошлой

С 11 по 18 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после понижения на прошлой неделе, повысился на 26,36 коп. до 25,0940 UAH/USD, курс покупки повысился на 30,09 коп. до 24,7083 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 51,44 коп. до 27,2904 UAH/EUR, курс продажи повысился на 51,24 коп. до 27,8792 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп. до 24,8304 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,50 коп. до 24,4074 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 18 октября 24,7083 25,0940 27,2904 27,8792 3,4500 3,9500 По сравнению с 11 октября 0,3009 0,2636 0,5144 0,5124 0,0400 0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.