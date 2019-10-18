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18 октября 2019, пятница, 13:10 35
Финансы 2019-10-18T13:15:05+03:00
Українські Новини
Доллар вырос на текущей неделе после падения на прошлой

Доллар вырос на текущей неделе после падения на прошлой

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 11 по 18 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после понижения на прошлой неделе, повысился на 26,36 коп. до 25,0940 UAH/USD, курс покупки повысился на 30,09 коп. до 24,7083 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 51,44 коп. до 27,2904 UAH/EUR, курс продажи повысился на 51,24 коп. до 27,8792 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп. до 24,8304 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,50 коп. до 24,4074 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 18 октября

24,7083

25,0940

27,2904

27,8792

3,4500

3,9500

По сравнению с 11 октября

0,3009

0,2636

0,5144

0,5124

0,0400

0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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