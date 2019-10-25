Китайцы требуют от Маркаровой оплатить 7 сканеров для таможни

Китайский производитель сканирующего оборудования NUCTECH требует от Минфина и ГФС Украины погасить задолженность за поставленные в нашу страну стационарные сканеры для таможенных пунктов пропуска. Об этом стало известно из официального письма компании, направленного 23 октября министру финансов Оксане Маркаровой и и.о. председателя ГФС Денису Гутенко, сообщает delo.ua

Китайцы сообщают, что выполнили все взятые на себя обязательства по поставке сканирующих систем, монтажу и пусконаладочным работам. По всем сканирующим системам получены финальные акты ввода в эксплуатацию. Кроме того, китайская компания уже начала предоставлять гарантийную поддержку оборудования.

NUCTECH просит Минфин и ГФС доплатить по двум договорам около $9 млн.

Как удалось выяснить, поводом к подготовке письма послужило открытое на этой неделе ГБР досудебное расследование, связанное с фактами злоупотреблений при поставке в Украину сканирующих комплексов. Как пояснила заместитель директора ГБР Ольга Варченко, основанием для открытия дела стало заявление главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. По информации, приведенной Нефедовым во время брифинга, вместо семи сканеров Украина получила от китайского подрядчика только четыре, и все они находятся в нерабочем состоянии. Чиновник также отметил, что якобы «сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений, а некоторые и вовсе по двойной оплате». «На основании перечисленных фактов следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование…» — отметила Варченко.

В то же время в китайской компании отрицают какие-либо нарушения при закупке и установке оборудования. И удивлены тому, что лишены возможности напрямую контактировать с руководителями ГФС и Таможенной службы. Все семь комплексов были поставлены и смонтированы еще в апреле 2019 года. Однако украинская сторона внесла замечания и несколько раз просила провести дополнительные работы, не предусмотренные контрактом. В июне подрядчик выполнил все пожелания представителей ГФС и устранил недостатки, в июле в Государственной инспекции по ядерному регулированию были получены необходимые лицензии для работы с ионизирующим излучением. В начале августа четыре комплекса были готовы к запуску в эксплуатацию (пункты пропуска «Ягодин», «Рава-Русская», «Краковец», «Порубное») и могли бы уже работать, перекрыв практически все контрабандные потоки. По трем сканирующим комплексам, установленным на пунктах пропуска «Шегини», «Ужгород», «Чоп», возникли проблемы, связанные с отсутствием подъездных путей. Однако вопрос уже решается, минувшим летом Минфин выделил финансирование, и до конца 2019 года подъезды будут готовы. Таким образом, даже с учетом достройки подъездных путей на реализацию всего проекта с момента заключения контракта (август 2018 года) потребуется около 15 месяцев. Аналогичные проекты NUCTECH в Молдове, Грузии, Эстонии и других странах были реализованы компанией примерно в те же сроки.

Напомним, в 2018 году NUCTECH COMPANY LIMITED стала победителем торгов на поставку 7 сканирующих систем для таможенных пунктов пропуска, которые проводились на ProZorro. Компания предложила наиболее конкурентную цену — 482,399 млн грн. Кроме китайского поставщика участие в торгах принимали два крупнейших мировых производителя сканирующих система Rapiscan и Smiths Heimann.