Китайці вимагають від Маркарової оплатити 7 сканерів для митниці

Китайський виробник скануючого обладнання NUCTECH вимагає від Мінфіну і ДФС України погасити заборгованість за поставлені в нашу країну стаціонарні сканери для митних пунктів пропуску. Про це стало відомо з офіційного листа компанії, спрямованого 23 жовтня міністр фінансів Оксані Маркаровій і в.о. голови УКРІНФОРМ Денису Гутенку, повідомляє delo.ua.

Китайці повідомляють, що виконали всі взяті на себе зобов'язання з постачання скануючих систем, монтажу і пусконалагоджувальних робіт. За всіма скануючими системами отримані фінальні акти введення в експлуатацію. Крім того, китайська компанія вже почала надавати гарантійну підтримку обладнання.

NUCTECH просить Мінфін і ДФС доплатити за двома договорами близько $ 9 млн.



Як вдалося з'ясувати, приводом до підготовки листа послужило відкрите на цьому тижні ДБР досудове розслідування, пов'язане з фактами зловживань при постачанні в Україну скануючих комплексів. Як пояснила заступник директора ДБР Ольга Варченко, підставою для відкриття справи стала заява глави Державної митної служби Максима Нефьодова. За інформацією, наведеною Нефьодовим під час брифінгу, замість семи сканерів Україна отримала від китайського підрядчика тільки чотири, і всі вони знаходяться в неробочому стані. Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів, а деякі і зовсім по подвійної оплати". "На підставі перерахованих фактів слідчі Центрального апарату ДБР почали розслідування..." - зазначила Варченко.



У той же час в китайській компанії заперечують будь-які порушення під час закупівлі та встановлення обладнання. І здивовані тим, що позбавлені можливості безпосередньо контактувати з керівниками ДФС і Митної служби. Всі сім комплексів були поставлені і змонтовані ще в квітні 2019 року. Однак українська сторона внесла зауваження і кілька разів просила провести додаткові роботи, не передбачені контрактом. У червні підрядник виконав всі побажання представників ДФС і усунув недоліки. В липні в Державній інспекції з ядерного регулювання були отримані необхідні ліцензії для роботи з іонізуючим випромінюванням. На початку серпня чотири комплекси були готові до запуску в експлуатацію (пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краковець", "Порубне") і могли б вже працювати, перекривши практично всі контрабандні потоки. По трьом скануючим комплексам, встановленим на пунктах пропуску "Шегині", "Ужгород", "Чоп", виникли проблеми, пов'язані з відсутністю під'їзних шляхів. Однак питання вже вирішується, минулого літа Мінфін виділив фінансування, і до кінця 2019 року під'їзди будуть готові. Таким чином, навіть з урахуванням добудови під'їзних шляхів на реалізацію всього проекту з моменту укладення контракту (серпень 2018 роки) буде потрібно близько 15 місяців. Аналогічні проекти NUCTECH в Молдові, Грузії, Естонії та інших країнах були реалізовані компанією приблизно в ті ж терміни.



Нагадаємо, в 2018 році NUCTECH COMPANY LIMITED стала переможцем торгів на поставку 7 скануючих систем для митних пунктів пропуску, які проводилися на ProZorro. Компанія запропонувала найбільш конкурентну ціну - 482,399 млн грн. Крім китайського постачальника участь в торгах брали два найбільших світових виробника скануючих система Rapiscan і Smiths Heimann.