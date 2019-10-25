"Фармак" активно внедряет мероприятия для минимизации влияния на окружающую среду

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) активно внедряет мероприятия для минимизации влияния на окружающую среду.

Об этом ходе презентации нового этапа ежегодного проекта "Экотрансформация-2019" сообщила руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

"Сохранение экологического баланса является одной из ключевых составляющих ответственного ведения бизнеса нашей компании. "Фармак" в вопросах экологии строго придерживается европейских норм и стандартов, использует современное производственное оборудование мировых фирм и имеет сертификацию ISO, GMP", - сказала она.

По словам Зубаревой, за последние 5 лет проведена реконструкция котельной предприятия, проведена модернизация таблеточного производства, внедрено производство мягких желатиновых капсул, проведена частичная модернизация системы очистки производственных сточных вод.

"При росте производства за период 2013-2018 годов в разы экологические характеристики практически не увеличились. При этом на 15% увеличился объем отходов, которые передаются на утилизацию. Мероприятия, которые внедряет "Фармак" для минимизации влияния на окружающую среду, - обеспечение эффективной работы газоочистных установок, станции очистки производственных сточных вод, мониторинг источников выбросов и тщательная сортировка отходов, передача их на утилизацию и уничтожение", - отметила она.

По словам Зубаревой, в "Фармак" на системной основе действует ряд экологических проектов: Экоэкскурсии, Экообразование, "Зеленый офис".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.