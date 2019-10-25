Вадим Новинский предложил свою "Формулу мира" для Донбасса

В статье для газеты "Факты" "От "формулы Штайнмайера" к Украинской Формуле Мира", известный политик, народный депутат Украины Вадим Новинский изложил свое видение шагов, которые, по его убеждению, необходимо сделать для установления мира на Донбассе и в Украине в целом.

Приветствуя призывы к миру, которые сегодня звучат в Украине, Новинский подчеркивает и то, что участились попытки срыва Минского процесса, через давление "улицы" на принятие решений и попытки реванша политических "ястребов". Одновременно он говорит и о несовершенстве "формулы Штайнмайера", которая не дает ответов на многие острые вопросы и является лишь попыткой "коллективного Запада" создать видимость решения проблемы, но не решить ее в корне.

Новинский предлагает при встрече в Нормандском формате разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта. Также автор статьи предлагает сместить акценты в переговорном процессе, и в Минске создать межпарламентскую группу из депутатов Верховной Рады Украины, Государственной Думы Российской Федерации, а также полномочных представителей ОБСЕ, с возможным участием, с правом совещательного голоса, представителей "народных собраний" самопровозглашенных республик. Новинский убежден, что целый ряд шагов по обеспечению мира требует принятия неотложных законодательных актов, и создание подобной группы может ускорить и облегчить процесс согласования законопроектов.

"Формула мира" - по Новинскому – состоит из трех составляющих: Гуманность – Диалог – Соборность.

В своей статье политик предлагает меры по восстановлению единого гуманитарного пространства в Украине. Важную роль в этом процессе он отводит средствам массовой информации, которые, по его убеждению, сыграли не самую положительную роль в процессе углубления раскола в стране. Теперь Новинский предлагает СМИ совершить "информационный разворот" с целью создания почвы для примирения граждан Украины.

Также Новинский предлагает создание в структуре Кабинета Министров должности вице-премьера по вопросам реинтеграции Донбасса – для координации действий профильных министерств и упрощения множества бюрократических процедур в системе исполнительной власти.

Политик призывает к оживлению диалога на уровне простых граждан, бизнес-структур, к снятию экономической блокады и транспортного сообщения. Возрождение Донбасса, по мнению Новинского, должно стать общим делом всех украинцев, примером "соборности" в его изначальном понимании.

Новинский считает, что на переходной период необходимо закрепить проведение выборов на Донбассе на мажоритарной основе (в этом регионе нет украинских политических партий). Плюс предлагается создание постоянно действующего Форума по Донбассу как важной площадки для обсуждения и решения острых вопросов, возникающих в процессе реинтеграции.

К статье прилагается поэтапный и детальный план установления мира. Он состоит из трех основных этапов и целого ряда шагов, которые необходимо пройти в ближайшее время. При этом Новинский считает, что к настоящему миру мы будем идти долго.

"Необходимо понимать, что окончательный мир придет на нашу землю не скоро. Мир не наступает сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс, и во многих странах к его достижению идут очень долго. Ведь война — это не просто взаимные ненависть и обиды. Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро", - констатирует Новинский.