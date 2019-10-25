В центре Киева забросали камнями автобусы с болельщиками "Динамо"

В Киеве вечером в четверг 24 октября неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками, которые приехали на футбольный матч на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" матча "Динамо" (Киев) - "Копенгаген" (Дания).

Как сказано в сообщении ГУ Нацполиции, инцидент произошел на ул. Большая Васильковская, повреждены окна трех автобусов.

По данным ведомства, недалеко от места происшествия задержаны пять человек - полицейские решили выяснить, причастны ли они к "атаке".

Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Нападение на фанатов. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Киеве на Крещатике подрались украинские и немецкие футбольные фанаты. Ранее в Чехии украинские болельщики устроили драку с полицией. Также футбольные фанаты устроили драку в киевском пабе.