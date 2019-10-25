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25 октября 2019, пятница, 07:43 33 Документ
Спорт 2019-10-25T07:55:59+03:00
Українські Новини
В ФИФА обеспокоены невыплатой средств черниговской спортшколе за подготовку футболиста Ярмоленко

В ФИФА обеспокоены невыплатой средств черниговской спортшколе за подготовку футболиста Ярмоленко

Спорт, Футбол, Динамо, ФИФА, Боруссия, Андрей Ярмоленко, Международная федерация футбола

В Международной федерации футбола (ФИФА) высказали крайнюю обеспокоенность по факту ситуации с выплатой финансовых средств спортивной школе, которая подготовила одного из лидеров украинского футбола Андрея Ярмоленко. По данному факту ФИФА открыла дисциплинарное производство в связи с неуплатой ФК "Динамо Киев" платежа солидарности черниговской школе "Юность" за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий ФК "Боруссия" (Дортмунд).

Заявителем в ФИФА выступила материнская школа футболиста Андрея Ярмоленко - Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" (г. Чернигов). Оба ФК - "Динамо Киев" и "Боруссия" (Дортмунд, ФРГ) - выступают в деле ответчиками.

"Открыв по данному факту дисциплинарное производство, ФИФА уведомила ответчиков в лице "Боруссии" и "Динамо" о необходимости погасить перед черниговской школой долг в размере 301 578,95 евро (22,92% от солидарного взноса, подлежащего оплате)", - отмечает в соответствующих документах ФИФА.

Трансфер Ярмоленко из Киева в Дортмунд состоялся в августе 2017 года. Общая его стоимость составила 25 млн евро, которые "Динамо" получило от дортмундской "Боруссии".

Материнская школа Ярмоленко должна была получить платеж солидарности в размере около 300 тыс. евро. Однако часть указанной суммы была перечислена общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая, как сообщают СМИ,  не имеет к ДЮСШ "Юность" никакого отношения.

Открыв по этому факту дисциплинарное производство, ФИФА уведомила ответчиков о необходимости погасить перед черниговской спортшколой долг в размере около 301,6 евро (22,92% от солидарного взноса, подлежащего уплате).

Напомним, что 23 октября Андрей Ярмоленко отпраздновал свой 30-летний юбилей.

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