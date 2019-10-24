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24 жовтня 2019, четвер, 21:36 8
Суспільство 2019-10-24T23:00:01+03:00
Українські Новини
Мер Нового Роздолу Львівської області подав у відставку

Мер Нового Роздолу Львівської області подав у відставку

Опалювальний сезон, Новий Розділ

міський голова Нового Роздолу (Львівська область) Андрій Мелешко 24 жовтня подав у відставку. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Новораздольского міської ради Анатолій Шалаєв, передають Українські Новини.

"Мер Нового Роздолу Андрій Мелешко і перший заступник мера подали заяви про відставку, перед цим склав повноваження заступник з комунальних питань", - написав він.

Шалаєв називає причиною відставки мера зрив підготовки міста до опалювального сезону.

"30-тисячне місто залишилося без керівництва. Виконком - паралізований. Догралися... Питання з теплопостачанням міста не вирішено...", - написав він.

Раніше Львівська обласна державна адміністрація заявляла про неготовність Нового Роздолу до опалювального сезону і прогнозувала його початок в місті не раніше 10 листопада.

У Новому Роздолі проживає 30 тис. чоловік.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

Крім того, арештовано вилучені у підозрюваних грошові кошти.

Серед 4 підозрюваних - керівництво підприємств-постачальників газу і "куратор" - помічник депутатів Ради.

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область), яке належало на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам.

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