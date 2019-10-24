Портнов хочет начать следствие против уволенного из ГПУ Горбатюка за давление на Конституционный Суд в пользу Порошенко

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов призвал начать расследование против уволенного начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка за давление на Конституционный Суд в пользу бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом Портнов написал в своем канале Telegram. "Из ГПУ уволили следователя, расследовавшего узурпацию власти Януковичем через Конституционный суд. Учитывая, что следователь за пять лет в этом деле не пришёл ни к каким процессуальным результатам, но допросил судей КС, получил сотни судебных санкций, обысков и доступов к телефонным контактам, призываю начать расследование против самого следователя", - написал он. По его словам, Порошенко и его администрация держали на крючке треть судей КС благодаря данному делу. "Одним из таких решений была отмена Конституционным Судом в интересах команды Порошенко уголовной ответственности за незаконное обогащение и ряд других. Поэтому, в рамках этого дела нужно заново допросить судей КС, Порошенко, руководителей его администрации и следователя", - считает Портнов. Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований. Тем временем Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.