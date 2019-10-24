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24 октября 2019, четверг, 20:09 28
Судебная власть 2019-10-24T20:12:25+03:00
Українські Новини
Портнов хочет начать следствие против уволенного из ГПУ Горбатюка за давление на Конституционный Суд в пользу

Портнов хочет начать следствие против уволенного из ГПУ Горбатюка за давление на Конституционный Суд в пользу Порошенко

Конституционный суд, Андрей Портнов, Сергей Горбатюк, Петр Порошенко

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов призвал начать расследование против уволенного начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка за давление на Конституционный Суд в пользу бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом Портнов написал в своем канале Telegram.

"Из ГПУ уволили следователя, расследовавшего узурпацию власти Януковичем через Конституционный суд.  Учитывая, что следователь за пять лет в этом деле не пришёл ни к каким процессуальным результатам, но допросил судей КС, получил сотни судебных санкций, обысков и доступов к телефонным контактам, призываю начать расследование против самого следователя", - написал он.

По его словам, Порошенко и его администрация держали на крючке треть судей КС благодаря данному делу.

"Одним из таких решений была отмена Конституционным Судом в интересах команды Порошенко уголовной ответственности за незаконное обогащение и ряд других. Поэтому, в рамках этого дела нужно заново допросить судей КС, Порошенко, руководителей его администрации и следователя", - считает Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований.

Тем временем Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.

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