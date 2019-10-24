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24 октября 2019, четверг, 18:55 122
Политика 2019-10-24T19:01:58+03:00
Українські Новини
В пятницу в Киеве патриоты будут пикетировать канал Медведчука

В пятницу в Киеве патриоты будут пикетировать канал Медведчука

Виктор Медведчук, Телеканал 112, 112 Украина
"112 Украина". Фото: delo.ua

В пятницу, 25 октября в Киеве пройдет митинг с требованием прекратить вещание телеканалов, транслирующих российскую пропаганду. Об этом сообщает ряд проукраинских пабликов в социальных сетях, в частности "Патриоты Киев" и "Ми-українці", передает delo.ua.

"Уважаемые украинцы – все, кто по-настоящему предан стране! Собираемся завтра, 25 октября в 11.00 у здания 112 канала (ул. Дегтяревская 21) на мирную общественную акцию под лозунгами: "Закроем рот российской пропаганде! Медведчук, замолчи!", - говорится в сообщении.

Организаторы не указаны, однако скорее всего за акцией стоят представители националистических сил, которые были двигателями движения "Нет капитуляции".  Цель акции – прекратить ретранслировать кремлевскую пропаганду, прикрываясь свободой слова и "одурманивать украинское общество". 

Напомним, что  телеканал 112, NewsOne, и ZIK входят в холдинг "Новости", который принадлежит бизнесмену и политику Тарасу Козаку, нардепу от партии  "Оппозиционная платформа за Жизнь", и ближайшему соратнику Виктора Медведчука, которого и называют реальным собственником медиа. 

Больше новостей о: Виктор Медведчук Телеканал 112 112 Украина

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