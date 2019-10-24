В пятницу в Киеве патриоты будут пикетировать канал Медведчука

В пятницу, 25 октября в Киеве пройдет митинг с требованием прекратить вещание телеканалов, транслирующих российскую пропаганду. Об этом сообщает ряд проукраинских пабликов в социальных сетях, в частности "Патриоты Киев" и "Ми-українці", передает delo.ua.

"Уважаемые украинцы – все, кто по-настоящему предан стране! Собираемся завтра, 25 октября в 11.00 у здания 112 канала (ул. Дегтяревская 21) на мирную общественную акцию под лозунгами: "Закроем рот российской пропаганде! Медведчук, замолчи!", - говорится в сообщении.

Организаторы не указаны, однако скорее всего за акцией стоят представители националистических сил, которые были двигателями движения "Нет капитуляции". Цель акции – прекратить ретранслировать кремлевскую пропаганду, прикрываясь свободой слова и "одурманивать украинское общество".

Напомним, что телеканал 112, NewsOne, и ZIK входят в холдинг "Новости", который принадлежит бизнесмену и политику Тарасу Козаку, нардепу от партии "Оппозиционная платформа за Жизнь", и ближайшему соратнику Виктора Медведчука, которого и называют реальным собственником медиа.