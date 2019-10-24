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24 октября 2019, четверг, 18:48 558 Документ
Происшествия 2019-10-24T18:49:19+03:00
Українські Новини
В деле покушения на топ-менеджера "Харьковоблэнерго" фигурирует Свиридов, – СМИ

В деле покушения на топ-менеджера "Харьковоблэнерго" фигурирует Свиридов, – СМИ

Покушение на убийство, Харьковоблэнерго, Александр Свиридов, Дмитрий Исаев

Общественная организация "Всеукраинский общественный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" обратилась в Министерство внутренних дел Украины, в связи с досудебным расследованием о покушении на заместителя генерального директора Акционерного общества (АО) "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Об этом сообщило интерент-издание "КП в Украине".

Напомним, как сообщало издание "Украинская правда", 12 января 2019 года в подъезде собственного дома Исаев подвергся нападению и получил множественные удары ножом в область живота и грудной клетки. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу №17.

В настоящее время следственный отдел Немишлянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области расследует криминальное производство №12019220460000106 по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Антикоррупционные активисты решили обратить внимание следствия на информацию, распространенную рядом СМИ и телеграмм-каналов, под заголовком "Кто стоит за попыткой убийства топ-менеджера "Харьковоблэнерго".

В вышеуказанной публикации, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщается о том, что "к покушению причастен предшественник Исаева на этой должности – Александр Свиридов".

В материале отмечается, что "Дмитрий Исаев раскрыл финансовые махинации Свиридова, в результате которых АО "Харьковоблэнерго" был нанесен ущерб на сумму свыше 18 млн гривен, и доложил об этом новому руководству акционерного общества. В результате, Александр Свиридов, начальник управления И.В. Попова и еще ряд связанных с ним сотрудников были уволены с предприятия. При этом Свиридову не была выплачена денежная компенсация в сумме около 2,5 млн гривен, предусмотренная условиями контракта, в связи с нанесенным ущербом АО "Харьковоблэнерго".

Источник, который цитируют СМИ, также обратил внимание на то, что расследование по делу о покушении на топ-менеджера "Харьковоблэнерго" "все больше напоминает имитацию бурной деятельности". И вызвано это тем, что "Свиридов материально воздействовал на следствие".

Как подчеркнули в своем обращении антикоррупционные активисты, "в соответствии с требованиями  действующего законодательства, материалы уголовного производства составляют тайну, к которой эксперты нашей организации не имеют доступа, поэтому нам неизвестно, обрабатывалась ли органами следствия данная информация".

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