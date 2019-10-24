Ученые раскрыли причину облысения мужчин

Южнокорейские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что облысением страдают мужчины, которые работают вдвое больше положенного. Об этом передает Ladbible.

Согласно информации ведомства, ученые провели анализ данных 13 тыс. мужчин из Южной Кореи, возрастом от 20 до 59 лет. Исследования показали, что именно стресс от переработки и является источником гормональных изменений в коже головы и замедляет рост волосяных фолликулов. Иммунная система может начать атаковать волосяной покров из-за чрезмерного напряжения.

Быстрое облысение грозит тем, чье количество часов достигает более 52 на неделю. Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.

Ученые призвали законодательство подойти более детально к количеству часов, которые людям разрешено работать.

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