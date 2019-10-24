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24 октября 2019, четверг, 16:16 35
Жизнь 2019-10-24T16:17:49+03:00
Українські Новини
Ученые раскрыли причину облысения мужчин

Ученые раскрыли причину облысения мужчин

Южная Корея, Исследование, Мужчины, Облысение
Облысение у мужчин. Фото:pixabay
Облысение у мужчин. Фото:pixabay

Южнокорейские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что облысением страдают мужчины, которые работают вдвое больше положенного. Об этом передает Ladbible.

Согласно информации ведомства, ученые провели анализ данных 13 тыс. мужчин из Южной Кореи, возрастом от 20 до 59 лет. Исследования показали, что именно стресс от переработки и является источником гормональных изменений в коже головы и замедляет рост волосяных фолликулов. Иммунная система может начать атаковать волосяной покров из-за чрезмерного напряжения.

Быстрое облысение грозит тем, чье количество часов достигает более 52 на неделю. Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.

Ученые призвали законодательство подойти более детально к количеству часов, которые людям разрешено работать.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые впервые обнаружили жир в легких людей с избыточным весом, провоцирующий астму.

Также учеными было обнаружено новый орган внутри человека. Кроме того, эксперты рассказали, как социальный статус влияет на здоровье человека. 

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