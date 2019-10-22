Ученые впервые обнаружили жир в легких людей с избыточным весом, провоцирующий астму

Австралийские исследователи проанализировали образцы легких 52 человек, и впервые обнаружили жировую ткань в легких людей с избыточным весом и ожирением, вызывающую астму. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что в исследовании, опубликованном в Европейском респираторном журнале (European Respiratory Journal), ученые рассматривали образцы легких мертвых людей, которые завещали свои органы науке. Согласно результатам, у 15 из них не было астмы, 21 болели астмой, но умерли от других причин, и 16 умерли от этой болезни.

Ученые выяснили, что увеличение жировой ткани может изменять нормальную структуру дыхательных путей и вызывать воспаление в легких, что объясняет повышенный риск астмы у людей с лишним весом или ожирением.

"Связь между лишним весом или ожирением и астмой или симптомами астмы была известна и ранее. Исследователи предполагали, что это можно объяснить давлением лишнего веса на легкие или общим усилением воспаления, вызванного избыточным весом", - сказал доцент Университета Западной Австралии в Перте, доктор Питер Нобель.

Он отметил, что избыток жира, который накапливается в стенках дыхательных путей развивает воспаление в легких.

"Мы считаем, что это вызывает уплотнение дыхательных путей, ограничивает поток воздуха в легкие, и это может хотя бы частично объяснить ухудшение симптомов астмы", - добавил эксперт.

Председатель научного комитета Британского торакального общества (British Thoracic Society) доктор Элизабет Сейп, заявила, что это исследование впервые показало, как масса тела влияет на структуру дыхательных путей в легких.

"Учитывая растущую заболеваемость ожирением в стране и по всему миру, исследование может иметь важное значение в понимании того, почему астма остается одним из главных заболеваний, и найти новые пути в лечении астмы", - сказала эксперт.

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