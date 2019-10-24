25.10.19 14:00 Пресс-конференция платформы Global 100% RE Украина о ситуации в секторе возобновляемых источников энергии

25 октября 2019 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция платформы Global 100% RE Украина о ситуации в секторе возобновляемых источников энергии.

Организатор: Global 100% RE Украина.

На пресс конференции участники платформы Global 100% RE Украина, которая является крупнейшим общественным объединением ассоциаций, компаний, экспертов вместе с гражданским обществом объединенных общей целью и идеями перехода Украины на 100% возобновляемых источников энергии, выскажут свои позиции и предложения относительно положений проекта Закона № 2236-2, о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии".

Сегодня эта острая тема откровенно волнует общество, бизнес и иностранных инвесторов, поскольку действия и шаги представителей парламента идут в разрез с заявлениями правительства и Президента о готовности защищать инвестиции в Украину. Намерения о росте экономики на 40% могут так и остаться намерениями при таком отношении к иностранным инвесторам и правилам работы на рынке Украины.

Существует глубокая обеспокоенность отсутствием диалога и попыток найти реальное взаимоприемлемое решение. Органами власти не представлены количественные расчеты, экономические и технические обоснования, подтверждающие позицию Комитета, зато предложенный проект закона реально угрожает и развитию возобновляемой энергетики и страны в целом.

Среди приглашенных участников:

Александр Домбровский, председатель правления "Global 100% RE Украина";

председатель правления "Global 100% RE Украина"; Руслана Лыжичко, амбассадор чистой энергии в мире, член правления "Global 100% RE Украина";

амбассадор чистой энергии в мире, член правления "Global 100% RE Украина"; Андрей Конеченков, глава правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации", член правления "Global 100% RE Украина";

глава правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации", член правления "Global 100% RE Украина"; Георгий Гелетуха, председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины", член правления "Global 100% RE Украина";

председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины", член правления "Global 100% RE Украина"; Александр Репкин, президент "Украинского Водного Совета", член правления "Global 100% RE Украина";

президент "Украинского Водного Совета", член правления "Global 100% RE Украина"; Артем Семенишин, исполнительный директор "Ассоциации Солнечной Энергетики Украины", член правления "Global 100% RE Украина";

исполнительный директор "Ассоциации Солнечной Энергетики Украины", член правления "Global 100% RE Украина"; Людмила Цыганок, президент "Профессиональной Ассоциации Экологов Украины", председатель наблюдательного Совета "Global 100% RE Украина";

президент "Профессиональной Ассоциации Экологов Украины", председатель наблюдательного Совета "Global 100% RE Украина"; Иван Гайдук, исполнительный директор "Global 100% RE Украина".

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