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24 октября 2019, четверг, 14:51 855
Экономика 2019-10-24T15:08:31+03:00
Українські Новини
САП имеет три экспертизы, подтверждающие законность "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ

САП имеет три экспертизы, подтверждающие законность "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ

НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Роттердам+, НКРЕКУ, Наталья Дригваль

САП имеет минимум три экспертизы, подтверждающие правильность формулы "Роттердам+", но их они не интересовали, поскольку не позволяли рассчитать мифические убытки и предъявить обвинение. Об этом написал екс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, ссылаясь на интервью адвоката Натальи Дригваль изданию "Главком".

Екс-глава НКРЭКУ также обратил внимание на методы, которыми сторона обвинения пыталась получить от экспертов необходимые следствию выводы - путем манипуляций с вопросами и подталкивая экспертов к "правильным" ответам.

"Long-read о деле с юридическими нюансами по делу "Роттердам+". Несколько интересных цитат:

1 Орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков.

2 В настоящее время подтвержден факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

3 Но не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение", - процитировал адвоката Дмитрий Вовк.

Напомним, адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

Ранее издание Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по "Роттердам+" Ольгой Яровой и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), из которых следует, что следствие не менее 5 раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенных ее применением убытках.

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