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  • НАБУ незаконно заплатило деньги за экспертизу по делу "Роттердам+", - адвокат
24 октября 2019, четверг, 13:38 61
Политика 2019-10-24T15:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ незаконно заплатило деньги за экспертизу по делу "Роттердам+", - адвокат

НАБУ незаконно заплатило деньги за экспертизу по делу "Роттердам+", - адвокат

НАБУ, Роттердам+, Ирина Одинец

НАБУ незаконно заплатил 180 000 грн за экспертизу по делу "Роттердам +", чем нанесло ущерб государству. Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей странице в Facebook.


"Не так давно НАБУ заказало в научных сотрудников Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины экспертизу, которая должна была обосновать убытки от введения формулы Роттердам+. Это научно-исследовательскую работу никто не видел, но академик Геец, который возглавляет институт, в одном из интервью заявлял, что убытков они не нашли. Но интересно не только это. НАБУ заплатило за эту работу 180 000 грн за исследования, хотя права на это не имело - проведение научных работ еще и на платной основе ни одним нормативным актом не предусмотрено, а соотвветственно перевыставлено быть не может", - написала Одинец.
 
Она напомнила, что 6 сентября текущего года ГБР возбудило дело против НАБУ по статье о растрате государственного имущества, однако до сих пор не допросили сотрудников НАБУ по незаконной оплаты экспертизы. По ее мнению, эти средства не будут возвращены государству.
 
"Я не сомневаюсь, что в конце концов счет за проведение научной работы будет перенаправлен подозреваемым, только вопрос как? Имеют ли подозреваемые оплачивать научные работы заказаны правоохранителями? - Ответ очевиден - НЕТ! То есть, совершенно ясно, что 180 тыс возвращены в государственный бюджет не будут ", - написала Одинец.
 
Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темником".

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