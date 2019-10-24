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24 октября 2019, четверг, 13:33 630
Экономика 2019-10-24T13:33:01+03:00
Українські Новини
Американский инвестор заявил, что против него действуют изветные рейдеры под ширмой инвестиционных заявлений

Американский инвестор заявил, что против него действуют изветные рейдеры под ширмой инвестиционных заявлений

Инвестиции, Avellana Gold, Мужиевское полиметаллическое месторождение, Браян Сэвэдж, Мужиево, Александр Маштепа, Gofer

Мужиевское полиметаллическое месторождение в Закарпатье подвергается атаке известных рейдеров. Об этом сказал в своем интервью "Экономической правде" американский инвестор Браян Сэвэдж.

Возглавляемая им компания Avellana Gold построила в закарпатском селе Мужиево современную обогатительную фабрику и в течение ближайших лет собирается инвестировать в проект добычи золота, серебра, свинца и цинка 150 миллионов долларов. Но предприятие, прозрачно инвестирующее в Украину, через суды подвергается атакам рейдеров, которые хотят отобрать месторождение и предприятие.

Руководитель группы рейдеров Александр Маштепа. Директор оффшорной компании Gofer, которая во время регистрации в Великобритании указала недостоверные данные и приписала себе в соучредители известный британский банк и членов королевской семьи, - рассказывает американский инвестор и называет это "мошенничеством". Генеральный директор американской компании Avellana Gold Браян Сэвэдж утверждает, что рейдеры "воскресили компанию-банкрота", при помощи которой атакуют реального инвестора через попытки отобрать участок и разработку месторождения.

"Среди людей, которые причастны к этой компании – известные коропоративные рейдеры. Они раньше то же самое делали с торговым центром в Киеве… Будем работать в судах Украины и Великобритании, чтобы разоблачить мошенничество… Мы будем использовать любой законный способ, который имеем в распоряжении, включая уголовное преследование должностных лиц, директоров и правительственных чиновников, которые могут быть задействованы в деле", - заявил американский инвестор.

Он рассказал "Экономической правде", что посольства США и Великобритании проинформированы о мошеннических действиях рейдеров. Браян Сэвэдж раньше сообщил, что фирма Gofer и ее учредители, которые атакуют американского инвестора, могут попасть в санкционный список США.

Ранее также журналисты и общественные активисты обнародовали связи рейдеров из компаниии Gofer Александра Маштепу и Дмитрия Зайцева с сепаратистами Донбасса, а также с агентом российских спецслужб Сергеем Колпиди.

Американский инвестор верит в возможность быстрейшего объективного расследования правоохранительных органов и доказательства мошенничества рейдеров.

Больше новостей о: Инвестиции Avellana Gold Мужиевское полиметаллическое месторождение Браян Сэвэдж Мужиево Александр Маштепа Gofer

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