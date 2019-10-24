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24 октября 2019, четверг, 10:39 806
Верховная Рада и партии 2019-10-24T10:39:01+03:00
Українські Новини
Власть отклонила бюджетные предложения оппозиции, - Левочкин

Власть отклонила бюджетные предложения оппозиции, - Левочкин

Сергей Левочкин, Бюджет, рост ввп, Оппозиционная платформа - За життя, Госбюджет-2020

Заявления правительства о стремительном увеличении темпов роста ВВП так и останутся декларациями, поскольку власть игнорирует предложения Оппозиционной платформы - За життя о стимулировании экономического развития. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Задолго до рассмотрения бюджета в первом чтении наша фракция предложила Кабмину и Верховной Раде рассмотреть пакет правок к нему. Основываясь на необходимости увеличить темпы роста экономики, мы внесли целый ряд предложений по этому направлению. Однако почти все они были проигнорированы. Оппозиционная платформа - За життя будет настаивать на внесении необходимых правок в итоговую версию бюджета. Иначе заявления правительства о стремительном увеличении темпов роста ВВП так и останутся декларациями", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что парламентское большинство отклонило такие предложения Оппозиционной платформы - За життя по увеличению расходов на экономическое развитие, как поддержка углепрома (+1,2 млрд грн), АПК (+10 млрд грн), удешевление кредитов для базовых отраслей промышленности (+4 млрд грн) и малого и среднего бизнеса (+1 млрд грн), поддержка экспорта (+1 млрд грн), науки и инноваций (+1,3 млрд грн в дополнение к инициативам по увеличению финансирования науки, вошедшим в принятый в первом чтении проект), повышение энергоэффективности (+0,8 млрд грн). В целом же в принятом в первом чтении проекте бюджета предлагается увеличить расходы на экономическое развитие на 1,7 млрд грн, тогда как в Оппозиционной платформе - За життя предлагали увеличить их на 31 млрд грн. 

"В своей предвыборной риторике нынешняя власть  акцентировала вопросы мира, восстановления экономики и поддержки социальной сферы. Сейчас пришло время переходить от слов к делам, но правительство и парламентское большинство не спешат  выполнять обещания. Мы настаиваем на том, что предложения Оппозиционной платформы - За життя к проекту бюджета - единственный путь к восстановлению экономики и социальной сферы. Без их учёта бюджет-2020 останется бюджетом нищеты", - резюмировал Сергей Левочкин.

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