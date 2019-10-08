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08 октября 2019, вторник, 14:51 93
Америка 2019-10-08T15:27:50+03:00
Українські Новини
В США вырастили тыкву весом с автомобиль

В США вырастили тыкву весом с автомобиль

В США вырастили тыкву весом в 1040,7 кг. Скриншот:twitter/CNN
В США вырастили тыкву весом в 1040,7 кг. Скриншот:twitter/CNN

На северо-востоке США, в штате Коннектикут, один из жителей по имени Алекс Ноэль установил местный рекорд и вырастил тыкву весом в 1040,7 кг. Об этом передает CNN.

В Новой Англии ( США), во время традиционного фестиваля Topsfield Fair уроженец Коннектикута представил тыкву весом в 1040,7 кг. или 2294,5 фунтов. Отмечается,  что в качестве сравнения использовали весовую категорию одного из легчайших автомобилей, который весит 9145 кг.

Владелец тыквы за победу в конкурсе получил 8,5 тыс. долларов.

 

Кроме того, конкурентом американской тыквы назвали другой плод из Бельгии, который весит 1190,4 килограммов. Он попал в книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство иностранных дел выдало фото огромного арбуза, сделанное в США в 2013 году, за фото с Херсонской области 2018 года.

Кроме того, в Китае фермер вырастил свинью весом 500 кг.

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