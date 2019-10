В США вырастили тыкву весом с автомобиль

В Новой Англии ( США), во время традиционного фестиваля Topsfield Fair уроженец Коннектикута представил тыкву весом в 1040,7 кг. или 2294,5 фунтов. Отмечается, что в качестве сравнения использовали весовую категорию одного из легчайших автомобилей, который весит 9145 кг.

Владелец тыквы за победу в конкурсе получил 8,5 тыс. долларов.

This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU