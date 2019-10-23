Мы и раньше слушали политиков, как комиков, - Макгрегор отреагировал на предыдущую карьеру Зеленского

Ирландский боец ММА и чемпион UFC Конор Макгрегор 22 октября прилетел в Киев, где в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция со спортсменом. Об этом передает iSport.ua.

Отмечается, что на украинские земли боец UFC вступил впервые. Макгрегора пригласил бренд Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года.

Во время диалога с журналистами, боец рассказал, что его впечатлило в Украине.

"Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил - большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует. Я выбрал Parimatch, потому что они амбициозные и крутые и они выбрали меня! Украинский спорт, в частности бокс — это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие - настоящие звёзды и профессионалы", - рассказал боксер.

Для Макгрегора стало сенсацией, когда журналисты рассказали бойцу о предыдущей деятельности нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского. О реакции Макгрегора рассказалии в Telegram - канале Klimenko Time.

Скриншот:Telegram/Klymenko Time

"Ваш президент до своего избрания был комиком? Что ж, это весьма занимательно. На самом деле, если мы раньше слушали политиков как комиков, то почему теперь не можем слушать комика как политика?", -высказался боец.

Как сообщали Українські Новини, ранее чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Также в Лас-Вегасе состоялся бой между американцем Флойдом Мейвезером и ирландцем Конором МакГрегором, где они получили 130 млн долларов на двоих за бой, но не поровну.