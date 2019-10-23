"Пласт" призывает всех неравнодушных присоединиться к сбору 10,5 млн на деятельность организации в 2020

Национальная скаутская организация "Пласт" призывает всех неравнодушных присоединиться к сбору 10,5 млн на деятельность организации в 2020 году.

Об этом сообщил глава "Пласта" Станислав Андрейчук во время пресс-конференции в информационном агентстве "Украинские Новости".

23 октября 2019 года "Пласт" объявил о начале фандрейзинговой кампании по сбору средств, которая завершится 25 апреля 2020 года благотворительным концертом.

"Эта кампания, прежде всего, для того, чтобы "Пласт" мог масштабироваться, искать воспитателей (наставников) там, где нет еще "Пласта". Научить и помочь новым волонтерам работать с детьми, обеспечить им доступ к методической литературе, которая поможет увеличить скорость и эффективность труда", - отметил Станислав Андрейчук.

"Если Вы хотите помочь "Пласту", переходите на специальную страницу http://donate.plast.org.ua", - добавил он.

В 2018 году 739 благотворителей внесли 1,3 млн гривен на поддержку организации, за счет средств государственного бюджета было выделено 4,8 млн (44% финансирования организации) на 70 мероприятий организации, другие средства были получены за счет гранта Чехии (20%) , привлеченные из фондов и за счет реализации ряда проектов и благотворительного вечера, а также членские взносы.

По данным организации, на сегодня "Пласт" насчитывает более 12 тыс. членов в более чем 20 странах мира, включая около 9 тыс. членов организации в Украине.

Волонтеры организации ежегодно уделяют больше 668 тыс. часов на воспитание детей, организовывают более 200 лагерей в регионах Украины.

В пресс-конференции также приняли участие родители пластунов телеведущая Лидия Таран и журналист и писатель Илларион Павлюк.

По мнению Лидиии Таран "Пласт" воспитывает патриотов, а вот Илларион Павлюк недоволен тем, что "Пласт" делает больше, чем государство для патриотического воспитания молодежи.

"Я считаю, что последний год, - а Василиса уже год как в "Пласте", - очень сильно изменилcя мой ребенок. Дочь стала более самостоятельной, все ею принятые решения достаточно взвешенные", - поделилась Лидия Таран.

Илларион Павлюк отдал в "Пласт" двух сыновей и доволен тем, что там их, прежде всего, учат быть ответственными.

"Пласт - это сегодня шанс для Украины, это то, что делает нашу молодежь такой, что на нее можно положиться, а не только возлагать надежды", - отметил он.

Напомним, что 30 мая Верховная Рада признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования, предусмотрев бюджетное финансирование "Пласта", однако 10 сентября Президент Владимир Зеленский вернул в Раду этот закон со своими предложениями.

3 октября Рада направила на доработку закон о "Пласт".