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23 октября 2019, среда, 17:51 21
СМИ 2019-10-23T17:51:38+03:00
Українські Новини
Обыскивать надо коррупционеров, а не журналистов, расследовавших нарушения чиновников, – Томиленко

Обыскивать надо коррупционеров, а не журналистов, расследовавших нарушения чиновников, – Томиленко

НСЖУ, Сергей Томиленко, ГБР
Сергей Томиленко. Фото: Скриншот Facebook
Сергей Томиленко. Фото: Скриншот Facebook

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, комментируя разрешение суда предоставить доступ Государственному бюро расследований (ГБР) к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", заявил, что обыскивать надо коррупционеров, но отнюдь не журналистов, расследовавших нарушения государственных чиновников.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Следствие должно расследовать преступления, о которых пишут журналисты в своих расследованиях, а не то, как журналисты делали эти расследования. Общество ожидает от Государственного бюро расследований давления на коррупционеров, а не на журналистов-расследователей или их источники.

Считаю, что суд дал разрешение на слишком широкий перечень данных. И это ставит под угрозу журналистские источники. Не понимаю чем помогут расследованию ГБР о тайном отдых Петра Порошенко на Мальдивах данные о количестве выездов водителей журналистов и сожженными ими литрах топлива. Это не журналисты летали инкогнито на Мальдивы!

Следователи могут приглашать журналистов к добровольному сотрудничеству, к предоставлению документов или свидетельств. Но угрожать обысками надо коррупционерам или нарушителям, но отнюдь не журналистам или их редакциям", - написал Томиленко.

Напомним, 17 октября Печерский районный суд г. Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместного проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый"), которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске бывшего Петра Порошенко на Мальдивских островах, опубликованное в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Как сообщали Українські Новини, на Мальдивах Порошенко арендовал частный остров за 500 тыс. долларов

Ранее Администрация Президента Украины сообщила, что Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах 7 дней под именем "Mr. Petro Incognito".

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