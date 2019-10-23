Через розслідування про Порошенка і Мальдіви ДБР отримало доступ до даних редакції "Схем"

Печерський районний суд Києва надав тимчасовий доступ слідчим Держбюро розслідувань до комунікації редакції програми Схеми: Корупція в деталях, яка готувала розслідування про відпустку п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдівах в 2018 році. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що ДБР одержало доступ до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіком роботи журналістів, операторів, водіїв, а також оплати їх праці. Рішення суду датоване 17 жовтня, термін його дії - 30 днів.

"Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів", - зазначають в редакції.

В перелік даних, які можуть отримати слідчі, входить весь відзнятий матеріал; інформаційні запити та відповіді на них у рамках підготовки програми; документи про оплату праці працівників, залучених до підготовки розслідування; інші документи, пов'язані з випуском Схем про відпочинок п'ятого президента. Ця постанова не підлягає оскарженню.

Як повідомляється на сторінці Схем Facebook, редакція вже консультується з адвокатами про юридичні інструменти захисту від подібного втручання в роботу, а також готує заяву.

Петро Порошенко відпочивав на Мальдівах 7 днів під ім'ям Mr. Petro Incognito

Також повідомлялося, що на Мальдівах Порошенко орендував приватний острів за $500 тисяч.