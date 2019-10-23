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  • Roshen обязали выплатить Борисполю более 20 млн гривен за строительство бисквитного комплекса
23 октября 2019, среда, 16:36 111
Политика 2019-10-23T16:36:37+03:00
Українські Новини
Roshen обязали выплатить Борисполю более 20 млн гривен за строительство бисквитного комплекса

Roshen обязали выплатить Борисполю более 20 млн гривен за строительство бисквитного комплекса

Борисполь, Рошен, решение суда
Магазин Roshen. Фото: roshen.com
Магазин Roshen. Фото: roshen.com

Хозяйственный суд Киевской области признал действительным соглашение между Борисполем и компанией "Бисквитный комплекс  Roshen" и обязал доплатить 23,19 млн гривен паевого взноса в бюджет за строительство фабрики. Об этом гворится в решении суда.

Первый паевой взнос составляет 10% от стоимости всей сметы строительства, который составил 667,31 млн грн ($26,85 млн). При этом, компания выплатила лишь 30 млн. Отмечается, что суд вычел из долга стоимость прокладки к комплексу инженерных сооружений и коммуникаций.

В 2016 году "Бисквитный комплекс Рошен" получила 7,5 га в Борисполе без конкурентов и земельного аукциона, то есть на внеконкурсных условиях.  Об этом рассказали журналисты из "Схем", передает "Радио Свобода".

Более того, по данным журналистов, мэр Борисполя во время согласования предоставления земли под комплекс в 2015 году заявлял, что корпорация заплатит городу 130 млн грн (10% от тогда анонсированной стоимости проекта в 1,3 млрд), однако через согласилася на сумму в 4 раза меньше первоначальной - на 30 млн от Roshen.  

Смета бисквитного комплекса составила не 1,3 млрд, а 667,3 млн грн. В дополнительном соглашению между городом и корпорацией, размер паевого взноса должен был составить 10%, то есть более чем 60 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, ранее корпорация Roshen запустила бисквитный комплекс в Борисполе и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.

Также в 2018 году кондфабрика Roshen увеличила прибыль в 4 раза до 11 млн гривен.

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