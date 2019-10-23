Roshen обязали выплатить Борисполю более 20 млн гривен за строительство бисквитного комплекса

Хозяйственный суд Киевской области признал действительным соглашение между Борисполем и компанией "Бисквитный комплекс Roshen" и обязал доплатить 23,19 млн гривен паевого взноса в бюджет за строительство фабрики. Об этом гворится в решении суда.

Первый паевой взнос составляет 10% от стоимости всей сметы строительства, который составил 667,31 млн грн ($26,85 млн). При этом, компания выплатила лишь 30 млн. Отмечается, что суд вычел из долга стоимость прокладки к комплексу инженерных сооружений и коммуникаций.

В 2016 году "Бисквитный комплекс Рошен" получила 7,5 га в Борисполе без конкурентов и земельного аукциона, то есть на внеконкурсных условиях. Об этом рассказали журналисты из "Схем", передает "Радио Свобода".

Более того, по данным журналистов, мэр Борисполя во время согласования предоставления земли под комплекс в 2015 году заявлял, что корпорация заплатит городу 130 млн грн (10% от тогда анонсированной стоимости проекта в 1,3 млрд), однако через согласилася на сумму в 4 раза меньше первоначальной - на 30 млн от Roshen.

Смета бисквитного комплекса составила не 1,3 млрд, а 667,3 млн грн. В дополнительном соглашению между городом и корпорацией, размер паевого взноса должен был составить 10%, то есть более чем 60 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, ранее корпорация Roshen запустила бисквитный комплекс в Борисполе и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.

Также в 2018 году кондфабрика Roshen увеличила прибыль в 4 раза до 11 млн гривен.