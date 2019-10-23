подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Налоги
  • Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности, – расследование
23 октября 2019, среда, 14:16 701
Налоги 2019-10-23T14:25:46+03:00
Українські Новини
Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности, – расследование

Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности, – расследование

Налоги, Интернет-магазин, Косметика, Парфюмерия
Парфюмерия (иллюстрация). Фото из открытых источников
Парфюмерия (иллюстрация). Фото из открытых источников

Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из крупнейших рынков в Украине, по объему занимает 4-е место среди непродовольственных товаров и составляет 23,7 млрд гривен (по итогам 2018 года). В сети работают 134 интернет-площадки, предлагающих к продаже парфюмерию и косметику. Но государство не получает существенных поступлений в бюджет, потому как интернет-продавцами этой продукции используются различные схемы уклонения от налогов и таможенных платежей.

В частности, в ходе собственного расследования журналисты интернет-издания "Апостроф" обнаружили, что работа крупнейших интернет-магазинов по продаже парфюмерии и косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua не соответствует законодательству Украины.

На веб-сайте makeup.com.ua формальным юридическим лицом, которое осуществляет продажи, является Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Мейкап". Но, при оплате наличными и картой, журналисты получили "товарный чек" от физического лица-предпринимателя (ФЛП), которое указано не продавцом, а "поставщиком" товара, действующим по "договору поручения". Получатель в документе не указан, идентифицировать реального продавца невозможно, ООО "Мейкап" с формальной точки зрения никакого отношения к ситуации не имеет. А при покупке через почтового оператора получателем средств оказался ООО "Вейкап Трейдинг" (а не ООО "Мейкап", как указано на сайте), основанное кипрским оффшором.

На сайте parfums.ua вообще отсутствует какая-либо информация о продавце. При оплате наличными деньгами и банковской картой - журналисты получили формальную бумажку без реквизитов. В случае покупки через почтового оператора получателем средств оказалось физическое лицо.

На сайте notino.ua вообще указан чешский владелец, хотя непосредственным получателем средств от отечественных покупателей является украинско-канадское Совместное предприятие (СП) "Росан", которое не несет никакой ответственности перед покупателями. Чешский владелец фактически ведет коммерческую деятельность на территории Украины, но деньги выводит в другую страну.

Управляющий партнер юридической компании V.I.P. Consulting Богдан Яблонский, проанализировав результаты расследования, считает, что указанные интернет-магазины избегают оплаты налогов и максимально скрывают данные о реальном продавце. "В случае приобретения некачественного или даже опасного товара - покупателю не к кому апеллировать. ФЛП и ООО, указанные в документах при приобретении духов или косметики, не несут никакой юридической ответственности", - пояснил юрист.

По мнению журналистов, подобные схемы уклонения от налогов, должны заинтересовать воссозданную Государственную налоговую службу Украины. "Учитывая объемы рынка, речь может идти о миллиардах дополнительных налоговых поступлений. На несоответствие требованиям законодательства в сфере защиты потребителей должна обратить внимание Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). А уклонение от уплаты налогов некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, которое ставит их в откровенно выигрышное положение по сравнению с легальными должно заинтересовать Антимонопольный комитет", - говорится в расследовании.

Сейчас редакция "Апострофа" подготовила ряд собственных запросов в соответствующие органы государственной власти касательно выявленных фактов.

Больше новостей о: Налоги Интернет-магазин Косметика Парфюмерия

Архив
Новости
"Нефтегаз" опровергает информацию о возобновлении поставок газа в ОРДЛО 14:47
На должность губернатора Киевщины с зарплатой 18 тыс. грн. идет мультимиллионер с кучей оффшорок, коллекцией часов, книг и автомобилей 14:25
В четверг в Украине ночью похолодает до нуля, а днем местами потеплеет до +24 14:18 Карта
Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали и назначили залог в 3,4 млн гривен 14:17
Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности, – расследование 14:16
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok