подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 октября 2019, среда, 12:39 607
Верховная Рада и партии 2019-10-23T12:39:02+03:00
Українські Новини
Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнерг

Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии

Энергетика, Электроэнергия, Законопроект, Европейская комиссия, Энергетическое сообщество, Герус Андрей, Верховная Рада Украины, Рынок электроэнергии, Рынок электрической энергии

Законопроекты по изменению законодательства в сфере энергетики должны быть предварительно согласованы с Советом Ассоциации на совместимость с законодательством ЕС согласно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Проект Постановления о проведении консультаций с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости положений проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (реестр. № 2233 от 04.10.2019 г..) С положениями acquis ЕС зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. (№2294).

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС между Украиной и Советом Ассоциации согласован особый порядок внесения изменений в законодательство в сфере энергетики.

"Согласно такому особого порядка, Украина обязалась предварительно проводить консультации с Европейской Комиссией (через секретарей Советов ассоциации) совместимости с положениями acquis ЕС любого законодательного предложения в сфере функционирования рынка электроэнергии. Проведение консультаций должно осуществляться по инициативе со стороны Украины предварительно, в частности до вступления в силу предложения об изменении внутреннего законодательства Украины. Таким образом, внесению изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", как к акту национального законодательства, который уже был приближен к законодательных актов ЕС, должно быть согласовано с Европейской Комиссией по результатам соответствующих консультации в части совместимости законопроекта (предложенных предложением изменений) с положениями acquis ЕС", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, энергетический комитет Верховной Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии": №2233 ("Слуга народа"), №2233-1 ("Опоблок"), №2233-2, №2236 (оба - "Европейская солидарность"), №2236-1 ("Батькивщина"), №2236-2 ("Слуга народа").

Ранее Секретариат Энергетического сообщества ЕС призвал отозвать из Верховной Рады законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), инициированного председателем комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом, как такой, который может нарушить правила Энергетического сообщества. Законопроектом, в частности предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить ее из Беларуси, а также законодательно снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Больше новостей о: Энергетика Электроэнергия Законопроект Европейская комиссия Энергетическое сообщество Герус Андрей Верховная Рада Украины Рынок электроэнергии Рынок электрической энергии

Архив
Новости
Депутаты "Слуги народа" должны пройти полиграф, - Зеленский 13:00
Кабмин уверяет, что субсидии малоимущих украинцев не уменьшатся 12:48
Депутаты требуют проведения консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии 12:39
Жуляны продолжают отменять рейсы из-за тумана 12:37
Порошенко в 2014 давил на НКРЭКУ для открытия импорта электроэнергии из России 12:35
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok