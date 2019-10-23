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23 октября 2019, среда, 12:16 97
Космос 2019-10-23T12:16:33+03:00
Українські Новини
Озоновая дыра над Землей сократилась до минимальных размеров, - NASA

Озоновая дыра над Землей сократилась до минимальных размеров, - NASA

NASA, Озоновая дыра

Озоновая дыра над Южным полюсом планеты уменьшилась до рекордного уровня с момента ее обнаружения почти 40 лет назад.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ученого NASA Пола Ньюмана.

“Озоновая дыра над Южным полюсом планеты уменьшилась до рекордного уровня с тех пор, как она была впервые обнаружена в 1980-х”, - говорится в сообщении.

В аэрокосмическом агентстве заявили, что в настоящее время средний размер дыры в защитном озоновом слое Земли составляет 9,3 миллиона квадратных километров, в то время как обычно в конце сентября – начале октября она разрастается до 20,7 миллиона квадратных километров.

По словам Ньюмана, это значит, что полушарие покрывается более значительным объемом озона, и уровень ультрафиолетового излучения на поверхности уменьшается.

Как известно, озон в стратосфере поглощает часть вредного ультрафиолетового излучения Солнца, которое может вызывать рак кожи, катаракту, подавлять иммунную систему и наносить вред растениям.

Однако ученые NASA считают наиболее вероятной причиной сокращения озоновой дыры не последние усилия человечества по снижению выбросов, а изменения погоды.

Международный Монреальский протокол, разработанный в 1987 году для снижения ущерба, запретил производство многих соединений хлора, используемых в холодильниках и аэрозолях, например, лаке для волос. После этого размер озоновой дыры стал медленно сокращаться, но она все же остается достаточно большой, чтобы приводить к значительной потере озона.

Напомним, что в 2014 году ​размеры озоновой дыры над Антарктидой вдвое превысили площадь материка.

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