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  • Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин
23 октября 2019, среда, 12:09 639
Политика 2019-10-23T12:09:02+03:00
Українські Новини
Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин

Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин

Зеленский Владимир, Андрей Ермак, Сергей Гришин, Николай Тищенко

Помощник президента Андрей Ермак планирует сделать ресторатора и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "смотрящим" по Киеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Сергей Гришин, информирует портал obozrevatel.com.

"В конце лета, из кино, где Боклан брал интервью у Зеленского, украинцы узнали о существовании Андрея Ермака. Который, не знаю как, попал в окружение Зеленского и стал помощником президента. Отвечает там за внешнюю политику. Но речь не о международных отношениях господина Ермака, где особо не "прикурить", кроме разве что потенциальной конвертации своего влияния в будущем. А "решать вопросы" надо уже. Так вот, мои осведомленные источники говорят, что Андрей решил плотно заняться вопросом Киева", - заявил журналист.

По его словам, Андрей Ермак заниматься столичными вопросами решил не лично, а через своего протеже - нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

"Да, именно этого Николая Тищенко, киевского ресторатора, который сравнивает государство с надувной куклой, а помощница-модель которого не знает, сколько депутатов в Раде и кто был первым президентом Украины. Говорят, Ермак давно ведет Тищенко и максимально его поддерживал в качестве кандидата от слуги Народа на киевском округе. И стал Николай депутатом, и не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по вопросам инфраструктуры", - сообщает Гришин.

Он также отметил, что Тищенко уже проводит деловые встречи, на которых представляется "смотрящим" по столице от президента.

"Говорят, получив соответствующие инструкции, господин Николай развернул бурную деятельность. Проводит встречи с разными людьми, на которых начал представляться "смотрящим" по Киеву от Зеленского. Утверждая, что все серьезные вопросы можно порешат только через него. А Киев, это уже большие финансовые темы - от контроля деятельности Киевгорстроя, и все сопутствующие темы - недострои, обманутые вкладчики, аферы с жильем - до строительства дорог, мостов и метро на Троещину. И да, это все о человеке, рестораторе, который попал в Раду волей судьбы, случайно", - считает блогер.

Он также подчеркнул, что Ермак назначает "смотрящим" по Киеву человека, который на вопрос о формуле Штайнмайера рассказывает, что надо взять инструкцию от надувной куклы.

"Представляю, как на него реагируют серьезные дяди, когда он им заряжает, что он смотрящий и вопрос надо решать через него. Думаю, еще несколько таких "назначений" от представителей команды Зеленского, которые решают свои вопросы от его имени, то о нынешнем заоблачном рейтинге можно будет очень скоро забыть", - подытожил Сергей Гришин.

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