подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
ONLINE
Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

  • Новости
  • Экономика
  • "Укрлендфарминг" вновь сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель
23 октября 2019, среда, 11:11 1467
Экономика 2019-10-23T11:49:14+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" вновь сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель

"Укрлендфарминг" вновь сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель

Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг, Ukrlandfarming PLC, ISCC

Предприятия и элеваторы группы компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming PLC) украинского бизнесмена Олега Бахматюка в очередной раз успешно прошли сертификацию ISCC.

Ежегодно Ukrlandfarming PLC подтверждает статус производителя устойчивой продукции, который беспокоится о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу и контролирует CO2 на каждом этапе движения зерна - от обработки для выращивания сельскохозяйственных культур до отправки продукции конечному потребителю.

"Сертификат ISCC, который в очередной раз получили предприятия "Укрлендфарминг", свидетельствует о том, что наша продукция произведена способом, который не наносит вреда окружающей среде. Производство проходит с соблюдением принципов социальной ответственности и с применением эффективных систем управления. Получение такого сертификата для производителя важно не только для работы на европейском и других международных рынках, но и свидетельствует об ответственности компании в вопросах защиты окружающей среды, – отметила директор по продажам холдинга Олеся Калинчук. – Мы не пользуемся определенными средствами защиты растений, которые активно используются другими предприятиями из-за привлекательной цены, у нас усиленный контроль за качеством и количеством горючего и за качеством семенного материала. Все эти меры влияют на конечное качество выращенной нами продукции и способствуют сохранению окружающей среды".

ISCC является независимой организацией, которая внедряет систему сертификации сырья и продуктов. ISCC разработана в соответствии с требованиями Директивы 2009/28 / ЕС Европейского Парламента и Совета Европы о содействии использованию энергии из возобновляемых источников. Целью Директивы является увеличение доли использования биотоплива и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Важным также является обеспечение экологически ответственного и устойчивого производства.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, на производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

Больше новостей о: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг Ukrlandfarming PLC ISCC

Архив
Новости
Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин 12:09
Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала 11:56
В середине недели воздух в Киеве оказался грязнее, чем в Пекине 11:56
Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта 11:45
НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за подоходное место в составе "Батьківщини" 11:38
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok