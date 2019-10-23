Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14

Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54

Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение

Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22