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23 октября 2019, среда, 10:05 5497
Происшествия 2019-10-23T10:14:24+03:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Ложное минирование

Полиция эвакуировала 22 октября около 500 человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Также 22 октября поступал сигнал о минировании Львовской областной государственной администрации.

Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

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