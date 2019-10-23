12 детей и 1 взрослый госпитализированы из-за распыления неизвестного вещества в общежитии во Львове

12 детей и 1 взрослый госпитализированы 22 октября в 22:45 из-за распыления неизвестного вещества в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища на ул. Выпасовой во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини. Пострадавшие доставлены с диагнозом "токсическое действие неизвестного вещества". По состоянию на 6:00 среды 4 ребенка находятся в реанимации, 3 - в терапевтическом отделении, остальные лечатся амбулаторно. Ведется расследование инцидента. Как сообщали Українські Новини, 3 детей госпитализированы 18 сентября из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области.