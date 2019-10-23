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  • Свояк Нефедова завез в Украину контрабанды на несколько миллионов гривен, - Дубинский
23 октября 2019, среда, 09:55 1111 Видео
Политика 2019-10-23T09:55:02+03:00
Українські Новини
Свояк Нефедова завез в Украину контрабанды на несколько миллионов гривен, - Дубинский

Свояк Нефедова завез в Украину контрабанды на несколько миллионов гривен, - Дубинский

Контрабанда, Максим Нефедов, Александр Дубинский, Государственная таможенная служба, Андрей Кулик

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов стал фигурантом дела о контрабанде. Об этом в своей программе "Дубинизмы" рассказал известный украинский журналист, народный депутат Александр Дубинский, информирует портал kp.ua. При этом он уточнил, что дело непосредственно касается не господина Нефедова, а его свояка, то есть мужа сестры жены.

Сообщается, что владелец ООО "Любэ авто" Андрей Кулик, который женат на сестре жены Нефедова - Юлии Калмыковой, занимается ввозом в Украину так называемых "евроблях". Недавно в одной из машин, находившейся в "автовозе", принадлежащем Кулику, таможенники обнаружили партию контрабандных вещей известных мировых брендов. Общая сумма контрабанды составила несколько миллионов гривен.

По словам Дубинского, сам глава ГТС свои связи с контрабандой отрицает и уверен, что в машину свояка были намеренно загружены неизвестными людьми. Нардеп утверждает, что Максим Нефедов отказался общаться об этом случае с журналистами. Но полностью избежать ответов чиновнику не удастся. Дубинский пообещал поднять вопрос контрабанды свояка Нефедова в конце октября, когда глава ГТС будет отчитываться перед Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее в СМИ сообщалось, что Максим Нефедов и бывший директор Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Денис Гутенко являются фигурантами уголовного производства № 12016000000000426, которое Нацполиция открыла по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины по факту злоупотребления указанными лицами служебным положением при принятии решений об отмене специальных санкций. Досудебное следствие завершено, но вручения подозрений Нефедову и Гутенко блокируется со стороны ГПУ по политическим мотивам.

Больше новостей о: Контрабанда Максим Нефедов Александр Дубинский Государственная таможенная служба Андрей Кулик

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