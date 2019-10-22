Бойко в Марьинке пообещал возобновить вещание украинских телеканалов

За все годы, пока длится конфликт в Донбассе, не решен ни один вопрос жителей прифронтовой зоны. Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко заявил в Марьинке, которую он посетил в рамках рабочей поездки в Донецкую область во вторник, 22 октября, передает пресс-служба.

"Это и качество воды, и отсутствие социальной поддержки, и проблемы переселенцев, которые потеряли дома, не могут получить компенсацию и мыкаются по съемным квартирам или домам, а некоторые живут даже в сараях. Это все длится годами, и эти вопросы не решаются. Это страшно. И такая ситуация не только в Марьинке, но и во всех населенных пунктах, которые находятся в прифронтовой зоне", – сказал Юрий Бойко.

"Поражают житейские трагедии, когда мальчик, который получил ранение, продолжает жить с матерью практически на линии фронта, где каждый день обстрелы. Каждый день дети просыпаются от звуков выстрелов и взрывов, а потом идут в школу. Это все становится буднично, и это страшно. Потому наше требование – как можно быстрее закончить войну", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

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Он в очередной раз акцентировал на необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

"Те, кто был под обстрелами, кто терял близких, имеют право требовать как можно быстрее заканчивать войну и возвращать мир. Здесь в 2015 году были интенсивные обстрелы, погибло 42 мирных жителя, 6 детей, очень много раненых. Когда бываешь в таких местах, то хочется как можно скорее остановить это кровопролитие, восстановить территориальную целостность нашей страны, вернуть территории и людей. Политики должны сделать всё, чтобы это произошло", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что в прифронтовых населенных пунктах нет украинского телевидения.

"Прошлая власть пять лет болтала, что надо людей "воспитывать в патриотическом духе", но не удосужилась организовать вещание украинского телевидения во фронтовой зоне. Ни один украинский телеканал своим сигналом сюда не добивает. Мало у кого есть спутниковые тарелки, у большинства их нет, поэтому украинское ТВ тут никто не смотрит. Конечно, мы на самом высоком уровне поставим вопрос о том, что такого на нашей украинской территории быть не может", – заверил оппозиционный политик.