Бойко в Мар'їнці пообіцяв відновити мовлення українських телеканалів

За всі роки, поки триває конфлікт в Донбасі, не вирішено жодного питання мешканців прифронтової зони. Про це Співголова фракції Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко заявив в Мар'їнці, яку він відвідав у рамках робочої поїздки в Донецьку область у вівторок, 22 жовтня, передає прес-служба.

"Це і якість води, і відсутність соціальної підтримки, і проблеми переселенців, які втратили будинки, не можуть отримати компенсацію і поневіряються по зйомних квартирах або будинках, а деякі живуть навіть в сараях. Це все триває роками, і ці питання не вирішуються. Це страшно. І така ситуація не тільки в Мар'їнці, а й у всіх населених пунктах, які знаходяться в прифронтовій зоні", – сказав Юрій Бойко.

"Вражають життєві трагедії, коли хлопчик, який отримав поранення, продовжує жити з матір'ю практично на лінії фронту, де кожен день обстріли. Кожного дня діти прокидаються від звуків пострілів і вибухів, а потім йдуть до школи. Це все стає буденністю, і це страшно. Тому наша вимога – якомога швидше закінчити війну", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він в черговий раз наголосив на необхідності якнайшвидшого врегулювання конфлікту.

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"Ті, хто був під обстрілами, хто втрачав близьких, мають право вимагати якомога швидше закінчувати війну і повертати мир. Тут в 2015 році були інтенсивні обстріли, загинуло 42 мирних жителя, 6 дітей, дуже багато поранених. Коли буваєш в таких місцях, то хочеться якомога швидше зупинити це кровопролиття, відновити територіальну цілісність нашої країни, повернути території і людей. Політики повинні зробити все, щоб це сталося", – підкреслив Юрій Бойко.

Він також зазначив, що в прифронтових населених пунктах немає українського телебачення.

"Минула влада п'ять років говорила, що треба людей "виховувати в патріотичному дусі", але не спромоглася організувати мовлення українського телебачення у фронтовій зоні. Жоден український телеканал своїм сигналом сюди не добиває. Мало у кого є супутникові тарілки, у більшості їх немає, тому українське ТБ тут ніхто не дивиться. Звісно, ми на найвищому рівні поставимо питання про те, що такого на нашій українській території бути не може", – запевнив опозиційний політик.