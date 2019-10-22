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  • Более 50 слонов погибло голодной смертью в крупнейшем национальном парке Зимбабве
22 октября 2019, вторник, 21:07 1069
Африка 2019-10-22T21:25:42+03:00
Українські Новини
Более 50 слонов погибло голодной смертью в крупнейшем национальном парке Зимбабве

Более 50 слонов погибло голодной смертью в крупнейшем национальном парке Зимбабве

Африка, Зимбабве, Слоны, вымирание животных
Слон.Фото:pixabay
Слон.Фото:pixabay

В течение двух месяцев, работники самого крупнейшего национального парка в Зимбабве стали свидетелями смертей, по меньшей мере, 55 слонов. Об этом передает ABC News.

Отмечается, что в регионе сильная засуха, которую животные не в состоянии перенести.  По словам жителей, это самая сильная засуха за много лет в южноафриканской стране, которая также страдает от экономического кризиса. В результате возникла нехватка продовольствия и воды.

"Проблема реальная, ситуация ужасная", - заявил представитель Управления национальных парков и дикой природы Тинаше Фараво.

По словам Фараво, помимо слонов также пострадали львы. Основной проблемой также является переполненность парка. Работники парка отмечают, что в нем возможно содержать 15 тысяч слонов, но сейчас там около 53 тысяч животных.

Представитель управления парков также рассказал, что когда животные оставляют парки дикой природы Зимбабве, они уничтожают урожай и иногда даже убивают людей. По его словам, только в этом году слоны убили более двух десятков людей.

"Самая большая угроза для наших животных сейчас - потеря среды обитания... Нам удалось значительно сократить браконьерство ... мы теряли сотни слонов раньше, но в прошлом году из-за браконьерства погибло не более 20 слонов", - сказал Фараво.

В Зимбабве одна из самых больших популяций слонов в Африке. Государство намеревается разрешить охотиться и экспортировать часть из них, чтобы ослабить давление на окружающую среду и получить крайне необходимые финансы.

При этом, ранее в Ботсване, где также проживает большое количество слонов, отменили запрет на охоту на слонов. Там это аргументировали тем, что этот шаг поможет уменьшить конфликт между людьми и животными и принесет стране необходимый доход.

Но другие страны, которые являются участниками Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, успешно лоббировали ограничение продажи слонов. Это вызвало смятение среди ряда африканских стран, которые, как утверждают, страдают от большого количества животных.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вымерли три вида животных.  

Также около 40% всех известных видов насекомых оказались на грани вымирания.

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