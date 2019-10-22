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22 октября 2019, вторник, 17:24 18
Общество 2019-10-22T17:41:32+03:00
Українські Новини
В столице откроется музей истории Труханова острова

В столице откроется музей истории Труханова острова

Киев, КГГА, Музеи, Труханов остров
Труханов остров
Труханов остров

В Киеве появится музейная экспозиция истории Труханового острова с целью привлечения как можно большего числа инвесторов, сообщает пресс-служба КГГА.

Распоряжением №1820 был объявлен конкурс по привлечению инвесторов для реализации проекта "Обустройство музейной экспозиции истории Труханова острова с сопутствующей инфраструктурой на территории Труханова острова". 

Объект инвестирования будет включать помещения музейной экспозиции, инвентарную и туалет. В музейной экспозиции истории Труханова острова будут представлены различные периоды истории: дореволюционный, довоенный и современный. Музейная экспозиция будет сформирована из фотографий, найденных артефактов и картографических источников, рассказывать реальные интересные истории, связанные с островом.

Заказчиком реализации проекта является Центральный парк культуры и отдыха города Киева. Коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство" поручено провести подготовку прединвестиционных работ.

Музей предполагают расположить на территории Труханова острова в Днепровском районе столицы. Он будет иметь ориентировочную площадь 0,07 га.

Как сообщали Українські Новини, на Труханов остров в Киеве упал вертолет. Напомним, что с 13 ноября действуют новые правила въезда на Труханов остров в Киеве.

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