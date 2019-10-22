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22 октября 2019, вторник, 17:12 462
Политика 2019-10-22T18:12:09+03:00
Українські Новини
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ

Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ

По данным источника в Кабинете министров, на заседании правительства 23 октября отстраненного экс-главу ГАСК – Алексея Кудрявцева, который в настоящее время находится под следствием, могут назначить новым замминистра по развитию общин и территорий. Об этом сообщает Обозреватель.

Поставленные перед ним задачи будут заключаться в проведении аудита деятельности КГГА в сфере строительства, уже инициированного правительством.

Напомним, Алексей Кудрявцев возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию в 2015-2018 годах, однако был отстранен после коррупционного скандала и обвинения экс-генпрокурором Юрием Луценко в развитии коррупционной вертикали в области строительства. Так, Ю. Луценко заявил, что при Кудрявцеве "стоимость" введения 1-го метра застройки в эксплуатацию только в г.. Одессе выросла с 5 до 20 долларов.

"Больше всего меня возмущает ... то, что даже по сравнению с беспрецедентным хищением страны Януковичем взятки выросли. В Одессе собирали $3-5 за квадратный метр для получения необходимых подписей, а сейчас – $20. То же самое происходит во всех городах", – сказал генпрокурор.

Официальной причиной отстранения Кудрявцева стал факт предоставления фальшивого диплома Технического университета Молдовы, что подтвердил ректор Виорел Бостан, и нарушение присяги госслужащего.

По данным СМИ, назначение Кудрявцева на должность носит политический характер и преследует влияние на Виталия Кличко перед предстоящими местными выборами. Отметим, ранее премьер поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА.
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