Советник Гончарука Мушак не ожидает повышенного интереса иностранцев к покупке сельхозземель

Советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак не ожидает повышенного интереса представителей иностранного бизнеса к покупке земель сельскохозяйственного назначения при низком ее предложении на рынке. Об этом он сообщил в ходе круглого стола, передают Українськi Новини.

"Моя точка зрения, что иностранцы сюда крупные не зайдут, потому что пока предложение на рынке 4 га земли, то никакой Джон из Филадельфии, или из Чикаго, или из Техаса не будет ехать в Украину, чтобы бегать за бабкой и покупать у нее 4 га земли. Пока тут чек инвестиций не будет хотя бы 100 или 200 млн долларов, никто из глобальных иностранцев заходить не будет", - сказал Мушак.

При этом он подчеркнул, что доходность покупки земли на данный момент составляет 7-10%, в то же время доходность от инвестиций в порт или фабрику значительно выше. Поэтому, по мнению Мушака, агрохолдинги не будут массово покупать землю при запуске рынка.

Похожего мнения придерживается и генеральный директор компании HarvEast Дмитрий Скорняков, заявив, что его компания планирует выкупать только ту часть земель, где будет внедряться орошение и будут развиваться сады.

В свою очередь руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Владимир Нагорный считает, что после открытия рынка земли не будет каких-либо радикальных изменений, при этом он опасается появления спекулянтов.

"Много бывших чиновников, и не только чиновников, которые имеют достаточный наличный ресурс, захотят его легализировать, а потом через официальную аренду прикрыть этаким зонтиком эти доходы и обеспечить себя покоем на долгие годы", - прокомментировал он.

Также Нагорный оценивает стоимость аренды земли в среднем в 150-160 долларов/га.

Директор по развитию бизнеса компании NCH Advisors Inc Виталий Иванченко заявил, что недопуск к покупке земли иностранцев и ограничения на концентрацию земель в пределах общин, приведет к формированию средней цены ниже, чем при отсутствии ограничений.

"Ограничивают всячески доступ капитала на этот рынок, и ограничивают на нескольких уровнях, это приведет к тому, что в среднем цена на гектар в Украине будет на 1 тыс. или 1,5 тыс. долларов меньше, чем если бы это был свободный либеральный рынок", - сказал он.

По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, купле-продажей земли заинтересуется 5-15% участников рынка после его открытия.

Кроме того он отметил, что согласно рабочей модели программы компенсации процентной ставки по кредитам аграриям, 1 юридическое лицо с учетом связанных лиц сможет получить до 5 млн гривен.