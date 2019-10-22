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22 октября 2019, вторник, 12:11 3
Жизнь 2019-10-22T12:12:48+03:00
Українські Новини
Самая многодетная мать в Британии ждет 22-го ребенка

Самая многодетная мать в Британии ждет 22-го ребенка

Великобритания, Британия, рождение ребенка, многодетная семья
Сью Рэдфорд. Скриншот: YouTube
Сью Рэдфорд. Скриншот: YouTube

Самая большая семья в Британии скоро станет еще больше. 44-летняя Сью Рэдфорд разместила в YouTube видео, на котором она проходит ультразвуковое сканирование и вместе с мужем объявляет, что в апреле будущего года у них родится маленький Рэдфорд, сообщает "Русская служба BBC".

В семье Рэдфордов уже 21 ребенок - 11 девочек и 10 мальчиков. Первенец по имени Крис родился в мае 1989 года, когда самой маме было всего 14 лет. А 21-й ребенок, девочка Бонни Рэй, появилась на свет в прошлом году. Не обошлось в семье и без трагедии: в 2014 году мальчик Алфи был объявлен мертворожденным, когда Сью была на 23 неделе.

Связь с девушкой, не достигшей 16 лет, считается уголовным преступлением, однако правила Хоум-офиса гласят, что если подростки, не достигшие 16 лет, вступили в связь по обоюдному согласию, они не подлежат преследованию. Родители просили не сообщать им заранее пол ожидаемого ребенка, однако Сью почему-то уверена, что младенец сравняет счет между мальчиками и девочками.

"Мне кажется, у меня будет по 11 детей каждого пола, так что похоже, что на подходе мальчик", - утверждает она.

Рэдфорды с 19 детьми живут в старинном викторианском доме с 10 спальнями, который они купили 11 лет назад в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Финансово семья в основном полагается на доходы от пекарни Ноэля, которой он владеет. Двое старших, 30-летний Крис и 25-летняя Софи, у которой уже трое своих детей, живут отдельно.

В 2013 году семья приняла участие в телевизионном шоу "16 детей - продолжение следует". О семейных новостях они регулярно сообщают в Instagram и на YouTube-канале.

В прошлом году Сью призналась, что иногда им трудно бывает позволить развлечения для всей семьи.

"Мы любим ходить в кино, особенно во время каникул, когда дети начинают скучать, на дворе дождь, и заняться нечем. Но билеты стоят по 10 фунтов (примерно 13 долларов, - ред.), так что на всех получается дороговато. Поэтому мы часто ждем разных скидок в интернете и идем на фильмы, которые стоят дешевле. Самыми лучшими днями отдыха у нас были пикники, когда мы просто отправлялись на прогулку, или в парк, или на пляж, потому что это бесплатно и доступно круглый год", - рассказала Сью.

Как сообщали Українські Новини, в Ираке женщина родила сразу семерых детей. Также четырнадцатого по счету ребенка родила жительница Днипра.

Ранее многодетная мать из Ровенской области родила 18-го ребенка.

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